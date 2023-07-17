ЕС выделит Тунису €100 млн на меры по борьбе с нелегальной миграцией

Как отметила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, сумма также будет направлена на углубление партнерства в сферах поисково-спасательных операций и пограничного контроля

РАБАТ, 17 июля. /ТАСС/. Евросоюз выделит Тунису €100 млн на реализацию деятельности, связанной с осуществлением пограничного контроля и борьбой с нелегальной миграцией. Об этом заявила в воскресенье в Тунисе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она выступила перед прессой после подписания в Карфагенском дворце меморандума о взаимопонимании в сфере стратегического и всеобъемлющего партнерства между Тунисом и ЕС, сообщило информационное агентство Tunis Afrique Presse. На церемонии, помимо фон дер Ляйен, присутствовали президент Туниса Каис Саид, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а также и.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте.

По словам фон дер Ляйен, в рамках соглашения с Тунисом "ЕС выделит €100 млн на деятельность по углублению партнерства и сотрудничества в области поисково-спасательных операций, пограничного контроля, борьбы с торговлей людьми и обеспечения правопорядка".

"Эти меры являются частью усилий по содействию легальной миграции", - подчеркнула глава Еврокомиссии, указав на "важность партнерства с Тунисом для обеспечения того, чтобы люди на обоих берегах Средиземного моря пользовались преимуществами".

Фон дер Ляйен также заявила о необходимости принимать решительные меры против злоумышленников, занимающихся переправкой нелегальных мигрантов из Африки в Европу через Средиземное море. "Больше, чем когда-либо существовала такая необходимость, мы нуждаемся в реальном сотрудничестве для нанесения ударов по преступным сетям и контрабандистам, которые эксплуатируют человеческие страдания", - сказала она.

Согласно сведениям международных организаций, путь от побережья Туниса в направлении ЕС уже не первый год остается одним из самых частых маршрутов перемещения нелегальных мигрантов в Средиземном море.