17 июля, 00:52

Reuters: старшие врачи в Англии проведут двухдневную забастовку в августе

Доктора из Национальной службы здравоохранения Великобритании прибегнут к таким мерам, поскольку не согласились на повышение зарплат в размере 6%

ТАСС, 17 июля. /ТАСС/. Старшие врачи в Англии намерены провести забастовку 24 и 25 августа. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на Британскую медицинскую ассоциацию.

Согласно сведениям агентства, старшие врачи Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании объявили о своем намерении после того, как отвергли предложенное правительством повышение заработной платы на 6%.

Ранее британский премьер Риши Сунак сообщил, что зарплаты сотрудников госсектора будут увеличены, в случае с работниками NHS речь идет о повышении окладов на 6%. Сунак отдельно заметил, что для врачей-интернов это будет означать "значительное повышение", порекомендовав принять условия. Он также заверил, что новых переговоров по поводу зарплат кабмин вести не намерен. 

Теги:
ВеликобританияСунак, Риши
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