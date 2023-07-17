Reuters: старшие врачи в Англии проведут двухдневную забастовку в августе

Доктора из Национальной службы здравоохранения Великобритании прибегнут к таким мерам, поскольку не согласились на повышение зарплат в размере 6%

ТАСС, 17 июля. /ТАСС/. Старшие врачи в Англии намерены провести забастовку 24 и 25 августа. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на Британскую медицинскую ассоциацию.

Согласно сведениям агентства, старшие врачи Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании объявили о своем намерении после того, как отвергли предложенное правительством повышение заработной платы на 6%.

Ранее британский премьер Риши Сунак сообщил, что зарплаты сотрудников госсектора будут увеличены, в случае с работниками NHS речь идет о повышении окладов на 6%. Сунак отдельно заметил, что для врачей-интернов это будет означать "значительное повышение", порекомендовав принять условия. Он также заверил, что новых переговоров по поводу зарплат кабмин вести не намерен.