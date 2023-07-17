Спецпредставитель КНР по климату Се Чжэньхуа встретился в Пекине с коллегой из США Керри

Джон Керри в ходе визита планирует обсудить с китайской стороной вопросы сотрудничества, касающиеся решения проблемы климатических изменений

ПЕКИН, 17 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель правительства КНР по климатическим изменениям Се Чжэньхуа в понедельник встретился со своим американским коллегой Джоном Керри. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, встреча состоялась в отеле Beijing - пятизвездочной государственной гостинице в центре Пекина. Прочие детали не приводятся.

Керри, являющийся спецпредставителем президента США Джо Байдена по вопросам климата, прибыл в Пекин в воскресенье, его визит в КНР продлится до 19 июля. Керри планирует обсудить с китайской стороной вопросы сотрудничества, касающиеся решения проблемы климатических изменений.