17 июля, 01:27

Спецпредставитель КНР по климату Се Чжэньхуа встретился в Пекине с коллегой из США Керри

Джон Керри в ходе визита планирует обсудить с китайской стороной вопросы сотрудничества, касающиеся решения проблемы климатических изменений

ПЕКИН, 17 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель правительства КНР по климатическим изменениям Се Чжэньхуа в понедельник встретился со своим американским коллегой Джоном Керри. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, встреча состоялась в отеле Beijing - пятизвездочной государственной гостинице в центре Пекина. Прочие детали не приводятся.

Керри, являющийся спецпредставителем президента США Джо Байдена по вопросам климата, прибыл в Пекин в воскресенье, его визит в КНР продлится до 19 июля. Керри планирует обсудить с китайской стороной вопросы сотрудничества, касающиеся решения проблемы климатических изменений. 

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