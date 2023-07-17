Глава Минэнерго США встретится с коллегами из G20 в ходе поездки в Индию 17-22 июля

В ходе своего визита Дженнифер Грэнхолм обсудит с представителями Индии возможности по укреплению коммерческих связей в сфере чистой энергетики

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм посетит Индию 17-22 июля, где проведет консультации с руководством республики о двустороннем сотрудничестве в сфере развития чистой энергетики и встретится с коллегами из других стран Группы двадцати (G20). Об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье Минэнерго США.

"В Нью-Дели министр встретится с индийскими руководителями высокого ранга и ключевыми представителями отрасли для обсуждения возможностей по укреплению коммерческих связей в секторе чистой энергетики", - сообщили в ведомстве. В нем уточнили, что Грэнхолм 18 июля "также будет сопредседателем встречи в рамках стратегического партнерства США и Индии в сфере чистой энергетики". Консультации будут посвящены "ключевым достижениям и дальнейшим шагам в двустороннем сотрудничестве в сферах энергетической безопасности, инноваций, декарбонизации и справедливого энергоперехода", отмечается в заявлении.

В индийском штате Гоа Грэнхолм примет участие во встречах министров энергетики стран - членов G20. Она выступит, в частности, на тему развития чистой энергетики.

В Индии в настоящее время также находится руководитель Минфина США Джанет Йеллен. Она принимает участие во встречах министров финансов и управляющих ЦБ стран G20 в Гандинагаре.

Россия, согласно данным аналитического агентства Kpler, приведенным в июльском отчете Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), уже 11-й месяц подряд является лидером по поставкам нефти в Индию, обеспечив в мае 46% от общего объема импорта страной. Около 18% поставок обеспечил Ирак, 11% - Саудовская Аравия.