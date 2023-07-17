Главы МИД Британии, Франции, Польши примут участие в СБ ООН по Украине

Также на заседании Совета Безопасности будет присутствовать глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщили источники во всемирной организации

ООН, 17 июля. /ТАСС/. Главы британского, польского, украинского и французского МИД примут участие в заседании Совета Безопасности ООН по Украине в понедельник, 17 июля. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье источники во всемирной организации.

Председательствовать на заседании будет глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли. С заявлениями выступят главы внешнеполитических ведомств Польши Збигнев Рау, Украины Дмитрий Кулеба, Франции Катрин Колонна. На этом список участников не исчерпывается, однако представительство других стран на министерском уровне пока не подтверждено. Не известно, будут ли США представлены госсекретарем Энтони Блинкеном.

Россию, как ожидается, будет представлять постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Участники заседания Совета Безопасности по Украине во вторник, 18 июля, также выступят на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по украинскому вопросу.