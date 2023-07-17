Си Цзиньпин призвал углублять реформу системы управления

Китайский лидер также указал на необходимость ориентироваться на стабильность системы и верховенство закона

ПЕКИН, 17 июля. /ТАСС/. Председатель КНР, генеральный секретарь Центрального комитета Компартии Китая (КПК) Си Цзиньпин призвал углублять реформу партийных и государственных органов, совершенствовать систему управления в Китае. Об этом говорится в статье лидера правящей партии и государства, опубликованной в поступившем в понедельник подписчикам номере теоретического журнала "Цюши".

"Продолжайте продвигать реформу партийных и государственных органов, способствуя тому, чтобы сделать партийное руководство социалистической модернизацией более научным, более оптимизированным в распределении функций, более совершенным в системе и структуре, а также более эффективным в реализации и управлении", - призвал Си Цзиньпин кадровых работников и членов почти 100-миллионной партии.

Отметив, что после XVIII съезда КПК (2012) целью углубления реформы партийных и государственных институтов было "соблюдение и укрепление общего руководства партии", Си Цзиньпин указал, что в настоящее время необходима корректировка принимаемых решений "на основе анализа глубоко укоренившихся противоречий и проблем, с которыми сталкивается [КНР]", в том числе в области системы финансового, научно-технического и социального управления.

Китайский лидер призвал "повысить надежность системы", ориентироваться на ее стабильность, работать с людьми, соблюдать дисциплину, опираться на верховенство закона.