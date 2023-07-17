17 июля, 03:09
Военная операция на Украине

Южная Корея не меняла позицию относительно невозможности поставок оружия Украине

Такое заявление сделал официальный представитель министерства национальной обороны страны Чон Ха Гю после визита президента Юн Сок Ёля на Украину

СЕУЛ, 17 июля. /ТАСС/. Южная Корея не меняла политику относительно поставок летального оружия на Украину. Об этом в понедельник заявил официальный представитель министерства национальной обороны страны Чон Ха Гю.

"Нет изменений в позиции правительства, согласно которой Республика Корея не поставляет летальное оружие", - привело агентство Yonhap его слова.

15 июля президент Южной Кореи Юн Сок Ёль прибыл с необъявленным визитом на Украину. Во время пресс-конференции по итогам саммита в Киеве он заявил, что увеличит военную помощь Украине, но ничего не сказал о летальном оружии. Позднее стало известно, что Сеул планирует поставить больше оборудования для разминирования.

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Южнокорейский лидер также представил "инициативу солидарности и мира на Украине", которая включает южнокорейскую помощь в сфере безопасности, в проектах по восстановлению страны и в гуманитарной области.

До начала саммита сотрудник администрации лидера Республики Корея сообщил, что южнокорейская сторона в ходе визита президента на Украину обсудит с Киевом меры по оказанию помощи, которые не будут противоречить принципам Сеула.

Республика Корея оказывала Украине гуманитарную и финансовую помощь, поставляла военные предметы нелетального характера, такие как миноискатели и бронежилеты, но не поставляла оружие. В апреле Юн Сок Ёль заявил, что Сеул может пойти на поставку вооружения в случае "грубого нарушения законов войны". 

Теги:
УкраинаРеспублика КореяВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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