Эксперт считает, что сближение Южной Кореи с НАТО грозит напряженностью в отношениях с КНР

Сотрудник Ляонинской академии общественных наук Люй Чао также допустил, что вскоре Республика Корея может начать поставлять Украине летальное оружие

ПЕКИН, 17 июля. /ТАСС/. Политика южнокорейских властей по сближению с Североатлантическим альянсом может привести к возникновению напряженности в отношениях между Пекином и Сеулом. Такую точку зрения высказал в понедельник сотрудник Ляонинской академии общественных наук (северо-восток КНР) Люй Чао, комментируя недавнюю поездку президента Республики Корея Юн Сок Ёля на Украину.

"Поскольку Южная Корея становится ближе по отношению к агрессивному НАТО, связи, поддерживаемые между Сеулом и Пекином, могут стать напряженными", - приводит его мнение газета Global Times.

Люй Чао напомнил, что вплоть до недавнего времени Республика Корея занимала "сравнительно независимую и рациональную позицию" по украинской проблеме, однако визит Юн Сок Ёля в Киев может не только ухудшить отношения его страны с Россией, но и "привнести небольшие изменения в регион Восточной и Северо-Восточной Азии". Как уточнил эксперт, в последнее время Сеул усилил взаимодействие с Токио при реализации американской Индо-Тихоокеанской стратегии, тем самым "подрывая региональную стабильность".

Сотрудник Ляонинской академии общественных наук не исключил, что с учетом этой ситуации помощь Республики Корея Украине в дальнейшем "может включать и смертоносные военные поставки". Как он подчеркнул, внешняя политика Сеула в последнее время демонстрирует, что южнокорейские власти "все решительнее занимают сторону Соединенных Штатов".

Авторы газеты отмечают, что подобная позиция Юн Сок Ёля по украинскому вопросу вызывала широкий резонанс среди южнокорейской общественности, как у его политической оппозиции, так и у обозревателей.

Позиция Сеула по украинскому вопросу

15 июля Юн Сок Ёль посетил с необъявленным визитом Украину после поездки в Польшу. На пресс-конференции по итогам саммита в Киеве он заявил, что увеличит военную помощь украинской стороне, но ничего не сказал о поставках вооружений. В понедельник представитель министерства национальной обороны страны Чон Ха Гю заявил, что Южная Корея не меняла политику относительно поставок летального оружия на Украину.

Прежде Республика Корея оказывала Украине гуманитарную и финансовую поддержку, поставляя миноискатели, бронежилеты и другое военное снаряжение, однако не снабжала Киев оружием. В апреле Юн Сок Ёль заявил, что Сеул может пойти на поставку вооружений в случае "грубого нарушения законов войны".