В Сеуле заявили, что визит президента республики на Украину не ухудшит отношения с РФ

Это связано с новой формулой поддержания связей между Южной Кореей и Россией, отметил первый замглавы МИД республики Чан Хо Чжин

СЕУЛ, 17 июля. /ТАСС/. Визит президента Республики Корея Юн Сок Ёля на Украину не окажет значительного негативного воздействия на отношения Сеула и Москвы, потому что страны выработали новую формулу поддержания связей после начала специальной военной операции. Об этом в понедельник заявил первый заместитель министра иностранных дел Чан Хо Чжин в интервью радиостанции SBS.

"Это своего рода молчаливое понимание, что стороны будут терпеть действия друг друга до определенного уровня, поддерживая отношения в этих особых условиях", - объяснил высокопоставленный дипломат новый подход двух стран.

"Учитывая подобную формулу, визит президента не сильно ухудшит отношения с Россией", - сказал Чан Хо Чжин. Он добавил, что Москва серьезно бы отнеслась к поставкам оружия Киеву. До апреля Чан Хо Чжин занимал пост посла Республики Корея в Москве.

15 июля президент Южной Кореи Юн Сок Ёль прибыл с необъявленным визитом на Украину. Во время пресс-конференции по итогам саммита в Киеве он заявил, что увеличит военную помощь Украине, но ничего не сказал о летальном оружии. Позднее стало известно, что Сеул планирует поставить больше оборудования для разминирования. Южнокорейский лидер также представил "инициативу солидарности и мира на Украине", которая включает южнокорейскую помощь в сфере безопасности, в проектах по восстановлению страны и в гуманитарной области.

Республика Корея оказывала Украине гуманитарную и финансовую помощь, поставляла военные предметы нелетального характера, такие как миноискатели и бронежилеты, но не поставляла оружие. В апреле Юн Сок Ёль заявил, что Сеул может пойти на поставку вооружения в случае "грубого нарушения законов войны".