17 июля, 04:21

В Сеуле заявили, что визит президента республики на Украину не ухудшит отношения с РФ

Это связано с новой формулой поддержания связей между Южной Кореей и Россией, отметил первый замглавы МИД республики Чан Хо Чжин

СЕУЛ, 17 июля. /ТАСС/. Визит президента Республики Корея Юн Сок Ёля на Украину не окажет значительного негативного воздействия на отношения Сеула и Москвы, потому что страны выработали новую формулу поддержания связей после начала специальной военной операции. Об этом в понедельник заявил первый заместитель министра иностранных дел Чан Хо Чжин в интервью радиостанции SBS.

Читайте также
Сеул и Киев разрабатывают планы сотрудничества в оборонной промышленностиЮжная Корея не меняла позицию относительно невозможности поставок оружия УкраинеЮжная Корея намерена поставить Украине больше оборудования для разминирования

"Это своего рода молчаливое понимание, что стороны будут терпеть действия друг друга до определенного уровня, поддерживая отношения в этих особых условиях", - объяснил высокопоставленный дипломат новый подход двух стран.

"Учитывая подобную формулу, визит президента не сильно ухудшит отношения с Россией", - сказал Чан Хо Чжин. Он добавил, что Москва серьезно бы отнеслась к поставкам оружия Киеву. До апреля Чан Хо Чжин занимал пост посла Республики Корея в Москве.

15 июля президент Южной Кореи Юн Сок Ёль прибыл с необъявленным визитом на Украину. Во время пресс-конференции по итогам саммита в Киеве он заявил, что увеличит военную помощь Украине, но ничего не сказал о летальном оружии. Позднее стало известно, что Сеул планирует поставить больше оборудования для разминирования. Южнокорейский лидер также представил "инициативу солидарности и мира на Украине", которая включает южнокорейскую помощь в сфере безопасности, в проектах по восстановлению страны и в гуманитарной области.

Республика Корея оказывала Украине гуманитарную и финансовую помощь, поставляла военные предметы нелетального характера, такие как миноискатели и бронежилеты, но не поставляла оружие. В апреле Юн Сок Ёль заявил, что Сеул может пойти на поставку вооружения в случае "грубого нарушения законов войны". 

Теги:
УкраинаРоссияРеспублика КореяЮн Сок Ёль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация