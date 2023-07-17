СМИ: уровень поддержки правящей партии Японии впервые с 2020 года составил менее 30%

Проголосовать за политическое объединение на следующих выборах в нижнюю палату парламента согласен 31% опрошенных

ТОКИО, 17 июля. /ТАСС/. Уровень поддержки правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) составляет 28%. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса, проведенного газетой Asahi Shimbun.

Как она отмечает, уровень поддержки в июле опустился ниже 30% впервые с июня 2020 года, когда жители Японии были обеспокоены неэффективными действиями властей по борьбе с коронавирусом. Проголосовать за ЛДП на следующих выборах в нижнюю палату парламента готов 31% респондентов.

Исследование проводилось по телефону 15-16 июля, в нем приняли участие 939 человек.

16 июля результаты опроса, проведенного агентством Kyodo, продемонстрировали, что уровень одобрения правительства Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой за месяц снизился на 6,5 процентного пункта (п.п.), до 34,3%, а рейтинг неодобрения поднялся на 7 п.п., до 48,6%. Недовольство японцев вызвали недостаточные разъяснения местных властей о готовящемся сбросе очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС "Фукусима-1" и проблемы вокруг объединения в одном документе удостоверения личности и карты медицинского страхования.