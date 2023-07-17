Токаев примет участие в саммите стран Центральной Азии и Персидского залива

Мероприятие пройдет в Саудовской Аравии

АСТАНА, 17 июля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 18-19 июля посетит с рабочим визитом Саудовскую Аравию, где примет участие в саммите стран Центральной Азии и государств Персидского залива. Об этом сообщила пресс-служба лидера республики.

"18-19 июля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом посетит Королевство Саудовская Аравия и примет участие в саммите глав государств "Центральная Азия плюс Совет сотрудничества арабских государств [Персидского] залива", - говорится в сообщении.

В рамках саммита также запланировано несколько двусторонних встреч.