СМИ: замглавы администрации Тайваня посетит Парагвай и по пути может заехать в США

ГОНКОНГ, 17 июля. /ТАСС/. Заместитель главы администрации Тайваня, представитель правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ посетит инаугурацию избранного президента Парагвая Сантьяго Пеньи в августе и по пути может сделать остановку в США. Об этом в понедельник сообщило Центральное информационное агентство острова.

"Сантьяго Пенья, который был избран президентом Парагвая, официально вступит в должность 15 августа. Ранее ходила неофициальная информация, что Лай Циндэ отправится в зарубежный визит [в Парагвай] и сделает остановку в США", - указывает агентство.

Сантьяго Пенья находился с визитом на Тайване с 11 по 15 июля. В ходе него он встретился с главой администрации острова Цай Инвэнь, а также заверил, что его администрация продолжит развивать отношения между Парагваем и Тайванем.

26 июня газета The Wall Street Journal сообщала о том, что Лай Циндэ может остановиться в США по пути на инаугурацию президента Парагвая. Такая схема является обычной при поездках представителей администрации Тайваня в США, поскольку Вашингтон официально не признает независимость Тайваня.

Лай Циндэ является одним из основных кандидатов на пост главы администрации Тайваня на предстоящих в январе следующего года выборах и лидирует в последних опросах общественного мнения.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.