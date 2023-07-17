Минобороны Украины назвало сложной ситуацию для ВСУ на купянском направлении

По словам главы ведомства Анны Маляр, идут ожесточенные бои

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за активных действий российских войск оказались на купянском направлении в сложной ситуации. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Наши войска в обороне <...>. Ситуация сложная", - написала она в Telegram-канале. По ее словам, идут ожесточенные бои.

16 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что общие потери ВСУ на купянском направлении за сутки превысили 50 военнослужащих, также пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. 17 июля начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский сообщал ТАСС, что на купянском направлении ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28 нанесли 12 ударов по пунктам временной дислокации 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ.