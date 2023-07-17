Бывший эксперт СПЧ ООН назвал НАТО "преступной организацией" и предложил ее нейтрализовать

По словам Альфреда де Зайаса, с 90-х годов прошлого века альянс "совершил военные преступления и преступления против человечности"

ПЕКИН, 17 июля. /ТАСС/. Североатлантический альянс превратился в преступную организацию, которая представляет угрозу человечеству и должна быть нейтрализована. Такую точку зрения выразил бывший независимый эксперт Совета по правам человека (СПЧ) ООН Альфред де Зайас.

"НАТО заслуживает, чтобы его называли преступной организацией. Но сейчас самое главное не устраивать суд в связи с совершенными [альянсом] военными преступлениями, а нейтрализовать эту угрозу", - пишет он в статье для китайской газеты Global Times.

Как уточнил де Зайас, с 90-х годов прошлого века альянс "совершил военные преступления и преступления против человечности". Именно поэтому НАТО следует рассматривать как "самую большую опасность для нашего выживания как биологического вида". Он уточнил, что первоначально, в 1949 году, когда была образована эта организация, она еще не была преступной.

"После 1997 года НАТО постепенно претерпел трансформацию, превратившись из "оборонительного" альянса в геополитическое чудище, которое пытается поработить весь мир", - добавил де Зайас.

Среди преступлений, совершенных этой организацией, он упомянул участие в действиях по уничтожению территориальной целостности Югославии, а также бомбардировки этой страны в 1999 году вопреки Уставу ООН. По словам бывшего эксперта СПЧ, это была лишь "генеральная репетиция", за которой последовали бесчинства НАТО в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии.

"Международному уголовному суду, который фактически находится в услужении у "коллективного Запада", не удалось расследовать эти преступления. Ни одному западному политику или военному руководителю даже не были предъявлены обвинения", - подытожил он.