В ФРГ намерены сформировать к 2025 году "самую оснащенную дивизию НАТО в Европе"

Генерал-лейтенант Альфонс Майс отметил, что обеспечение ее достаточным количеством боеприпасов "станет непростой задачей"

ЛОНДОН, 17 июля. /ТАСС/. Германия намерена к 2025 году сформировать "самую оснащенную армейскую дивизию" среди европейских стран НАТО, которую в том числе усилят бригадой из 5 тыс. голландских военнослужащих. Об этом сообщил инспектор (командующий) сухопутных войск ФРГ, генерал-лейтенант Альфонс Майс в интервью агентству Reuters, опубликованном в понедельник.

"Я полон оптимизма, что мы создадим дивизию к 2025 году", - заявил он. По его словам, в кадровом отношении она сразу же "будет укомплектована на 80-90%". Речь, в частности, идет о предоставлении в распоряжение НАТО первоначально двух механизированных бригад, а в дальнейшем - еще одной более легковооруженной бригады, при этом германский контингент будет усилен голландской бригадой из около 5 тыс. военнослужащих. "Этого в любом случае будет достаточно, чтобы в 2025 году иметь самую оснащенную дивизию среди всех европейских партнеров НАТО", - пояснил он.

Одновременно командующий признал, что обеспечение этой дивизии достаточным количеством боеприпасов к 2025 году "станет непростой задачей". "Если мы массово отправляем боеприпасы на Украину, то у нас их не будет до поступления новых поставок", - отметил Майс. По его словам, с этой проблемой сталкиваются "все члены альянса". Как подчеркнул генерал, полное оснащение еще одной германской дивизии, которая должна быть сформирована к 2027 году, в значительной степени зависит от графика поступления техники и оборудования, поставки которых будут обеспечены средствами из специального Фонда по укреплению обороноспособности Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) с бюджетом в €100 млрд.

Как поясняет агентство, сейчас в Германии нет ни одной боеспособной дивизии, т.е. воинского подразделения с численностью более чем 20 тыс. военнослужащих. Западные страны пытаются восстановить и переоснастить свои дивизии после того, как ими "десятилетиями пренебрегали в ходе менее масштабных операций в Ираке или Афганистане".