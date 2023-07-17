В Польше заявили, что пока не планируют отзывать посла страны из Москвы

По словам представителя президента страны Марчина Пшидача, польская сторона оставляет за собой "возможность использования подобных мер"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Власти Польши в настоящий момент не рассматривают возможность отзыва посла республики из Москвы. Об этом заявил в понедельник в эфире радиостанции RMF FM представитель польского президента, отвечающий за международную проблематику, Марчин Пшидач.

"На текущем этапе нет таких планов", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. При этом, по словам Пшидача, польская сторона оставляет за собой "возможность использования подобных мер".

Как пояснил представитель польского лидера, Польша не хочет отзывать своих дипломатов из России в условиях, когда, в частности, "Германия или Франция сохраняют в Москве своих послов и, возможно, пытаются вести какой-то диалог". "Либо мы там все, как Евросоюз, либо в будущем отбываем вместе", - сказал он, подчеркнув, что "ситуация быстро развивается и все может измениться в любую минуту".

В пятницу стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске. Как пояснили в правительстве, решение о закрытии агентства было принято в качестве ответной меры на недружественные антироссийские действия правительства Польши. В частности, речь идет о незаконном изъятии российской дипломатической недвижимости на польской территории и существенном сокращении дипломатического присутствия России в Польше.

После этого шага МИД Польши выступил с заявлением, что республика оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры.