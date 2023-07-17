17 июля, 07:39
Военная операция на Украине

Эксперт считает, что Запад развязал конфликт между Россией и Украиной

По словам профессора Университета Дикина Скотта Бёрчилла, полную цену конфликта заплатят жители Украины и военнослужащие ее армии

СИДНЕЙ, 17 июля. /ТАСС/. Опосредованная война НАТО против России служит исключительно интересам Вашингтона, но полную цену конфликта на Украине заплатят жители этой страны и военнослужащие украинской армии, а не Запад. С таким мнением в понедельник выступил австралийский эксперт в области международных отношений, профессор Университета Дикина Скотт Бёрчилл.

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"Опосредованная война НАТО против России служит исключительно интересам Вашингтона, пытающегося сломить российскую армию, однако единственными, кто заплатит за этот конфликт полную цену, станут украинские граждане и военнослужащие, а не Запад. Ошибкой [президента Украины Владимира] Зеленского стало то, что он поверил собственной рекламе западного мира, который заботится об украинском народе, что, конечно, совсем не так", - указал Бёрчилл в беседе с корреспондентом ТАСС.

По мнению эксперта, быстрого пути к членству в НАТО для Украины, очевидно, не будет, и "саммит альянса в Вильнюсе, ставший унизительным разочарованием для Киева и лично для Зеленского, это убедительно доказал". "Западные покровители Украины уже понимают, что хваленое контрнаступление имеет мало шансов на продвижение, и радость, царившая в стане военных сторонников Киева во время мятежа [основателя ЧВК "Вагнер" Евгения] Пригожина, испарилась. Их пессимизм отражается в растущем нежелании поставлять высокотехнологичное оборудование, которое склонило бы чашу военных весов", - убежден Бёрчилл.

Австралийский аналитик убежден, что поставки новых вооружений Киеву, в том числе кассетных боеприпасов, не помогут изменить ситуацию на поле боя и способны "лишь отсрочить неизбежный политический компромисс, который наступит скорее раньше, чем позже". 

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