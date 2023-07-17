17 июля, 07:48

В Польше заявили, что решений о сервисном центре по ремонту танков Leopard пока не принято

Представитель польского президента Марчин Пшидач указал на то, что немецкая сторона "хочет получить от этого сотрудничества как можно более выгодные для себя условия"

ТАСС, 17 июля. Никаких решений о запланированном создании в Польше центра по ремонту и обслуживанию поставляемых на Украину танков Leopard пока не принято. Об этом заявил в понедельник в эфире радиостанции RMF FM представитель польского президента, отвечающий за международную проблематику, Марчин Пшидач.

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"Пока нет никаких решений, если говорить о сервисном центре Leopard. Ведутся переговоры", - сказал он, предложив дождаться решений.

"Мы точно знаем, что немецкая сторона хочет получить от этого сотрудничества как можно более выгодные для себя условия", - указал Пшидач. По его словам, из-за этого в СМИ периодически появляются разного рода утечки.

Минобороны ФРГ заявило 12 июля, что Польша и Германия планируют совместно координировать ремонт танков Leopard, которые задействованы на Украине. Оборонное ведомство выдвигало оценку, что ремонт Leopard 2А5 и Leopard 2А6 "может начаться уже сейчас", как только Вооруженные силы Украины объявят о такой необходимости.

Как передавал 12 июля телеканал n-tv со ссылкой на слова представителя Минобороны ФРГ, распространенные на саммите НАТО в Вильнюсе, Германия будет ремонтировать поврежденные на Украине танки Leopard 2A5 и Leopard 2A6 на своей территории и, возможно, в Литве. По данным газеты Handelsblatt, Берлин якобы отказался от организации в Польше совместного центра обслуживания и ремонта танков ввиду "абсолютно завышенных ценовых ожиданий польской стороны".

Журнал Der Spiegel сообщал, что польская государственная компания PGZ за первичный осмотр военной техники хотела брать более €100 тыс. В ФРГ такая услуга стоит всего около €12 тыс. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в начале июля заявлял о намерении сторон устранить все разногласия по этому вопросу в течение 10 дней. 

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