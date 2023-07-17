В погранслужбе Украины заявили о максимальном укреплении границы с Белоруссией

По словам представителя службы Андрея Демченко, страна возводит инженерные заграждения и фортификационные укрепления, а также разрушает дороги

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Украина максимально усилила границу с Белоруссией, работы по ее укреплению не прекращаются. Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

"Граница с Белоруссией усилена максимально. И работы не прекращаются, работы идут от Волыни до Черниговской области, по всей протяженности линии границы с Белоруссией, а это, отмечу, больше одной тысячи километров", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

По его словам, Украина возводит на границе инженерные заграждения и фортификационные укрепления, а также разрушает дороги. "Это и уничтожение всех дорог, которые подходят к границе, чтобы сделать невозможным подход техники, это и разного рода заборы, чтобы не допустить беспрепятственное пересечение государственной границы, это и разные завалы. Минирование - это дополнительный элемент, который также используется на этом направлении", - заявил Демченко.

Протяженность украинско-белорусской границы составляет 1 084 км. Демченко регулярно информирует, что ситуация там остается стабильной. Однако украинские подразделения создают заграждения, а также ведут наблюдение с беспилотных летательных аппаратов. В ноябре 2022 года в Киеве сообщали, что выстроили уже около 3 км железобетонного забора на границе с Белоруссией в Волынской области.

В конце июня в Киеве заявили, что пристально отслеживают ситуацию в Белоруссии в связи с планируемым размещением ЧВК "Вагнер" на территории республики. 30 июня президент Украины Владимир Зеленский дал поручение провести усиление войск на белорусском направлении. Уже 10 июля командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщал, что власти еще больше укрепят позиции и инженерные заграждения в Волынской, Житомирской и Ровненской областях.