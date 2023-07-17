Таубер обратилась в Генпрокуратуру Молдавии из-за давления на избранного главу Гагаузии

Евгения Гуцул ранее заявила, что глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин якобы предложила ей отказаться от должности главы Гагаузии в обмен на закрытие уголовного дела, в котором та фигурирует

КИШИНЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Депутат парламента Молдавии Марина Таубер обратилась в Генпрокуратуру республики с жалобой на давление надзорных органов Евгению Гуцул, которая в мае этого года победила на выборах главы Гагаузской автономии.

"Депутат Марина Таубер подала уголовную жалобу на руководство Антикоррупционной прокуратуры Молдавии из-за превышения власти, злоупотребления властью и шантажа в отношении нового башкана (главы - прим. ТАСС) Гагаузии Евгении Гуцул. <…> В этом контексте политик обратилась в Службу информации и безопасности и Национальный центр по борьбе с коррупцией с запросом о тестировании на полиграфе главы Антикоррупционной прокуратуры Вероники Драгалин", - говорится в заявлении пресс-службы партии "Шор", деятельность которой ранее запретил Конституционный суд Молдавии.

На прошлой неделе Гуцул заявила, что Драгалин якобы предложила ей отказаться от должности главы Гагаузии в обмен на закрытие уголовного дела, в котором та фигурирует.

После выборов главы Гагаузии в мае, на которых победила Гуцул, президент Молдавии Майя Санду заявила, что голосование прошло с многочисленными нарушениями, были заведены уголовные дела о незаконном финансировании избирательной кампании и подкупе избирателей. Действия центральных властей вызвали возмущение общественности: в Комрате прошел стихийный митинг, а депутаты Народного собрания автономии единогласно поддержали на экстренном заседании решение ЦИК об избрании Гуцул, после чего выборы признала законными Апелляционная палата Комрата.