Кабмин Пакистана уйдет в отставку до истечения срока полномочий парламента

Премьер-министр страны Шахбаз Шариф сообщил, что после роспуска действующего правительства его функции будут досрочно переданы временному кабинету министров

ИСЛАМАБАД, 17 июля. /ТАСС/. Правительство Пакистана в августе уйдет в отставку раньше истечения срока полномочий нынешнего состава Национального собрания (нижняя палата) парламента. Об этом сообщил премьер-министр страны Шахбаз Шариф.

"В следующем месяце срок полномочий нашего правительства завершится, но его отставка состоится до истечения срока полномочий Национального собрания, - цитирует в понедельник заявление Шарифа газета Dawn. - После роспуска действующего правительства его функции будут досрочно переданы временному кабинету министров".

Пятилетний срок работы нижней палаты парламента заканчивается 12 августа. Согласно Конституции Пакистана, всеобщие выборы проводятся в течение 60 дней после роспуска нижней палаты в положенное время, в случае ее досрочного роспуска - не раньше, чем через 90 дней.

На прошлой неделе Шариф заявлял, что отставка правительства состоится не позднее 14 августа. В этом случае, по его словам, всеобщие выборы в Пакистане пройдут в октябре или ноябре. Местные СМИ не исключают, что премьер может воспользоваться своим правом и обратиться к президенту Пакистана Арифу Алви с просьбой о досрочном роспуске нижней палаты парламента. По имеющимся данным, партии правящей коалиции, крупнейшими из которых являются возглавляемая Шарифом Пакистанская мусульманская лига (Наваза) и Пакистанская народная партия, пока не пришли к единому мнению относительно необходимости досрочного роспуска собрания.

Крупнейшая оппозиционная партия "Движение за справедливость" (ДЗС), которую возглавляет бывший премьер-министр Имран Хан, добивается скорейшего проведения голосования, чтобы как можно раньше вернуться к власти в стране. В январе 2023 года ДЗС распустила законодательные собрания провинций Хайбер-Пахтунхва и Пенджаб, где она располагала большинством, в надежде заставить правящую коалицию распустить заксобрания других провинций и провести досрочные парламентские выборы в апреле. Однако властям удалось нарушить план оппозиции и обеспечить проведение голосования за кандидатов в Национальное собрание не раньше осени.