В Ереване заявили, что ЕСПЧ подтвердил решение о пропускном режиме в Лачинском коридоре

Армянская сторона подчеркнула, что что решения Европейского суда по правам человека носят обязательную силу

ЕРЕВАН, 17 июля. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил декабрьское решение, по которому Азербайджан обязан пропускать тяжелобольных, а также нуждающихся граждан по дороге через Лачинский коридор. Об этом сообщили в офисе представителя Армении по международным правовым вопросам.

"ЕСПЧ, рассмотрев требование правительства Армении о применении обеспечительных мер в отношении Азербайджана, подтвердил решение от 21 декабря. Суд обязал Азербайджан осуществить все необходимые меры для обеспечения передвижения по Лачинскому коридору тяжелобольных, нуждающихся в медицинской помощи в Армению, а также людей, оставшихся без крова", - говорится в сообщении.

В сообщении указано, что решения ЕСПЧ носят обязательную силу. Международный суд ООН также подтвердил постановление от 23 февраля этого года, обязав Баку обеспечить бесперебойное движение людей и грузов по Лачинскому коридору.