В Ереване проходит акция протеста с требованием прекратить блокаду Карабаха

Демонстрация осуществляется у здания представительства ООН

ЕРЕВАН, 17 июля. /ТАСС/. Акция протеста в поддержку жителей Нагорного Карабаха проходит у здания представительства ООН в Ереване. Демонстрацию в прямом эфире транслируют местные новостные порталы.

"Мы здесь для того, чтобы поддержать 120 тыс. арцахцев [Арцах - название непризнанной Нагорно-Карабахской республики], которые находятся в тотальной блокаде. Призываем международные организации и страны, которые являются членами ООН, помимо заявлений и призывов, действенными шагами остановить политику геноцида и этнических чисток, осуществляемую Азербайджаном", - заявил в эфире один из протестующих.

После акции у офиса ООН ее участники намерены отправиться к посольству России в Армении.