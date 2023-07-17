США направили эсминец на Ближний Восток

Корабль вооружен ракетами класса "поверхность - воздух", а также противокорабельными ракетами и торпедами

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Эсминец ВМС США Thomas Hudner прибыл на Ближний Восток, пройдя через Суэцкий канал. Сообщение об этом в понедельник опубликовало командование 5-го флота ВМС США.

"Эсминец Thomas Hudner, оснащенный управляемыми ракетами, прибывает в ближневосточную оперативную зону после прохода через Суэцкий канал 14 июля. Он оказывает поддержку 5-му флоту США в обеспечении региональной стабильности и безопасности на море," - заявило командование. Корабль вооружен ракетами класса "поверхность - воздух", противокорабельными ракетами и торпедами.

По данным источников телеканала Al Arabiya, на прошлой неделе штурмовики А-10 ВВС США совершали полеты над Ормузским проливом, в то время как группа истребителей F-16 была направлена в Персидский залив в ответ на якобы имевшие место попытки Ирана захватить гражданские суда.

5 июля пресс-служба Пентагона обвинила корабли ВМС Ирана в попытке захватить два танкера в районе Ормузского пролива. Позже источник иранского агентства IRNA в Минобороны республики опроверг это сообщение.