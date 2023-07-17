Камбоджа отвергла утверждения СМИ о захвате Вьетнамом части ее территории

В комитете по пограничным вопросам назвали подобные утверждения "фабрикацией"

ХАНОЙ, 17 июля. /ТАСС/. Комитет по пограничным вопросам Камбоджи категорически отверг утверждения местных СМИ о том, что Вьетнам занял часть камбоджийской приграничной территории, и обратился к правительству королевства с просьбой принять законные меры против тех, кто создает и намеренно распространяет подобные слухи. Об этом сообщила в понедельник газета Khmer Times.

Заявление комитета было сделано после того, как оппозиционный телеканал разместил шестиминутный видеоролик, в котором утверждается, что камбоджийско-вьетнамская граница в районе Понеакрек в провинции Тбонгхмум была за последнее десятилетие перенесена вглубь территории Камбоджи, поскольку королевство уступило Вьетнаму значительную часть земель этой местности.

В комитете по пограничным вопросам назвали подобные утверждения "фабрикацией" и "преднамеренным распространение ложной информации в преддверии предстоящих в конце этой недели всеобщих выборов" в Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента) с целью ввести в заблуждение местное население и международную общественность. "Это необоснованное обвинение, выдвинутое против правительства Камбоджи", - подчеркнули в комитете.

В ведомстве указали, что при проведении демаркации границы между Камбоджей и Вьетнамом, а также с другими соседними странами Камбоджа четко обозначила свою территорию площадью 181 035 кв. км, как это определено в конституции королевства. "В районе Понеакрек провинции Тбонгхмум было демаркировано 42 км пограничной территории и установлены пограничные посты", - информировали в комитете по пограничным делам.

Пограничный вопрос в отношениях Камбоджи и Вьетнама используется камбоджийской оппозицией в борьбе против действующей пномпеньской администрации. Оппозиция обвиняет власти в Пномпене в территориальных уступках Ханою, а Вьетнам в присвоении камбоджийской территории. Проходящая по востоку Камбоджи 1270-километровая граница с Вьетнамом - самая протяженная граница королевства.