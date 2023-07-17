Швеция выделяет Украине $490 млн на восстановление

Министр по международному сотрудничеству Юхан Форсель сообщил, что потребности в строительстве на Украине "особенно актуальны в таких сферах, как жилье, социально значимая инфраструктура, энергетика, торговля и занятость"

СТОКГОЛЬМ, 17 июля. /ТАСС/. Швеция выделяет 6 млрд крон ($490 млн) на восстановление Украины для ее подготовки к членству в Евросоюзе. Об этом в понедельник рассказал министр по международному сотрудничеству Юхан Форсель, представляя новую двустороннюю стратегию на 2023-2027 годы.

"Это самая крупная и амбициозная двусторонняя стратегия, которую Швеция когда-либо представляла. Она направлена на то, чтобы подготовить Украину к членству в ЕС в долгосрочной перспективе путем укрепления страны. Наша цель - построить что-то новое, что-то более свободное, экологичное, безопасное", - пояснил он. Министр подчеркнул, что это далеко не вся поддержка, которую Швеция оказывает и что для помощи Киеву также потребуется частный капитал.

По словам шведского политика, потребности в строительстве на Украине "особенно актуальны в таких сферах, как жилье, социально значимая инфраструктура, энергетика, торговля и занятость". Помощь также должна оказываться в рамках сектора здравоохранения. Деньги пойдут и на "укрепление демократических институтов страны и меры по снижению коррупции", а также на помощь гражданскому обществу, школам, предприятиям и учреждениям культуры. Доверие к украинской экономике необходимо укреплять за счет сотрудничества компаний и организаций по привлечению иностранных инвестиций, считают в королевстве.

С февраля 2022 года Швеция выделила Украине 22 млрд крон ($2,16 млрд), из которых 17 млрд ($1,67 млрд) - военная помощь.