Лукашенко считает необходимым ввести элементы прокурорского надзора в армии Белоруссии

По словам президента страны, возврата к советской практике в этом вопросе не будет

МИНСК, 17 июля. /ТАСС/. Система прокурорского надзора должна существовать в Вооруженных силах Белоруссии, но возврата к советской практике в этом вопросе не будет. Об этом президент страны Александр Лукашенко заявил на встрече с генеральным прокурором республики Андреем Шведом.

"Не в первый раз встает вопрос о контроле, прокурорском надзоре за ситуацией в вооруженных силах. За соблюдением законов и так далее. <...> Предложений масса поступает, в том числе и по созданию какой-то системы военных прокуроров. Я говорю "какой-то системы", потому что речь не идет о возврате к той советской практике. Но какие-то элементы должны быть", - приводит его слова пресс-служба главы государства.

Лукашенко подчеркнул, что нужно усиливать контроль соблюдения законодательства среди военнослужащих. "Я вам об этом уже говорил, что прокуратура несколько отстранилась от силового блока в свое время", - сказал он Шведу, уточнив, что речь идет не только об армии, но и о МЧС, МВД и КГБ. "Везде глаз прокурора должен быть", - заявил белорусский президент.

В конце марта на совещании с представителями силового блока белорусский президент заявил, что проблемы с воинской дисциплиной могут привести к недостаткам в обеспечении безопасности страны. Он отмечал, что "много раз делал замечание министру обороны о недопустимости того, что происходит порой в воинских подразделениях".

Военные прокуратуры по указу президента ликвидированы в Белоруссии с 1 сентября 2014 года. Полномочия по осуществлению надзора за исполнением законодательства в вооруженных силах и ряде других вооруженных формирований страны, которые ранее были возложены на Белорусскую военную прокуратуру и 11 межгарнизонных военных прокуратур, перешли к Генпрокуратуре и территориальным прокуратурам.