СМИ: саммит ЕС - СЕЛАК может не принять итогового документа из-за подходов по Украине

Представитель Бразилии при ЕС отметил, что саммит не будет сосредоточен на вопросах вокруг украинских событий

РИМ, 17 июля. /ТАСС/. Начавшийся в понедельник в Брюсселе саммит ЕС - Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) может завершиться без принятия итогового документа из-за разных приоритетов сторон относительно украинского вопроса. Об этом пишет портал Euroactiv (итальянская версия), указывающий, что текст, предложенный СЕЛАК, не содержал выраженной и уверенной поддержки Украины и сосредоточен на вопросе компенсации за колониальный период.

Как сказал в интервью порталу представитель Бразилии при ЕС Педро Мигель да Коста э Силва, саммит с участием 33 стран Латинской Америки и Карибского региона, не проводившийся с 2015 года, не будет сосредоточен на вопросах вокруг украинских событий. "Важный вопрос конфликта на Украине может подниматься во время двусторонних встреч, но важно, чтобы этот саммит не превратился в саммит, посвященный Украине. Мы ожидаем, как в Бразилии, так и других странах-участницах, что в центре будут вопросы межрегионального сотрудничества с ЕС", - приводит его слова портал. По словам представителя Бразилии, предложенный Евросоюзом текст итогового соглашения сосредоточен на интересах ЕС, тогда как страны СЕЛАК выступили с собственным видением отношений с сообществом.

Euroactiv пишет, что источники в Брюсселе выражают сомнение, что соглашение по итоговому документу будет достигнуто. Бразильский посланник полагает, что "необходимо найти взаимно удовлетворяющие формулировки". Портал напоминает, что европейцы пытаются заручиться поддержкой латиноамериканских партнеров их линии в отношении РФ, однако многие страны придерживаются сдержанной позиции и не поддерживает санкции.

Газета Il Messaggero отмечает в понедельник еще один стратегический интерес ЕС, который стремится заручиться альтернативными поставками редких минералов - от лития до меди. Ресурсы из латиноамериканских стран крайне важны для Европы, чтобы сократить зависимость от Китая и гарантировать стратегическую автономию для налаживания собственного производства микрочипов, а также осуществления зеленого и цифрового перехода, отмечает издание.