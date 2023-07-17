Глава МИД Мальдив ждет ответа Лаврова на приглашение посетить с визитом его страну

Абдулла Шахид заявил, что глава МИД РФ может посетить Мальдивы в любое время, когда будет готов

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июля. /ТАСС/. Глава мальдивского МИД Абдулла Шахид направил приглашение российскому коллеге Сергею Лаврову посетить островное государство в удобное для него время и ждет этого визита. Об этом Шахид заявил в интервью ТАСС в понедельник.

"Я направил приглашение министру иностранных дел Лаврову посетить Мальдивы в любое время, когда он будет готов. Было бы здорово принять министра Лаврова на Мальдивах", - сказал он.

По словам Шахида, глава МИД РФ "хорошо знает Мальдивы". "Он знает Мальдивы, которые не знаю я. Ведь его первая должность была [в посольстве СССР] в Шри-Ланке, и он там отвечал за Мальдивы, потому что посольство Шри-Ланки аккредитовано на Мальдивах", - напомнил министр.

Говоря о визитах мальдивских официальных лиц в Россию, Шахид отметил, что сейчас его республика готовится к президентским выборам, которые запланированы на сентябрь. "Все решения о будущих визитах будет приниматься после выборов", - сказал глава МИД Мальдив.