Глава МИД Мальдив заявил о высоком уровне координации и сотрудничества с Россией

Абдулла Шахид сообщил, что большое количество студентов из его страны учатся в РФ

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июля. /ТАСС/. Мальдивы и Россия связаны очень хорошими отношениями, уровень сотрудничества с Москвой находится на высоком уровне. Об этом в интервью ТАСС в понедельник заявил министр иностранных дел Мальдивской Республики Абдулла Шахид.

"У нас очень хорошие отношения с Россией. Уровень координации и сотрудничества с Москвой великолепный", - сказал министр.

По его словам, большое количество студентов из Мальдив учатся в России, в основном медицине. "И мы надеемся также направить еще больше студентов в Россию", - сказал он.

Шахид напомнил о своем визите в Москву в 2019 году. "Во время визита я встретился с министром иностранных дел [России Сергеем Лавровым], и мы провели очень хорошие переговоры", - добавил собеседник агентства. Во время того визита, в частности, было подписано соглашение о взаимной отмене виз, отметил Шахид. Кроме того, Мальдивы сообщили о планах открыть посольство в Москве, однако они были отложены из-за пандемии.