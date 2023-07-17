Главную военную прокуратуру планируют создать в Белоруссии

Генеральный прокурор Андрей Швед сообщил, что планы по созданию военной прокуратуры обусловлены объективными причинами

МИНСК, 17 июля. /ТАСС/. Вопрос о создании Главной военной прокуратуры Белоруссии, которая получит полномочия для надзора за исполнением законодательства в вооруженных силах и других вооруженных формированиях, будет решаться на дополнительном совещании у президента страны Александра Лукашенко. Об этом после встречи с главой государства сообщил генеральный прокурор Андрей Швед.

"Это не возврат к прежней практике. Белорусская военная прокуратура была ликвидирована в 2014 году. Тогда была совершенно другая ситуация. В том числе военная составляющая совершенно иная была. Речь идет не о воссоздании в том облике, а о создании Главной военной прокуратуры в усеченном варианте численностью в несколько раз меньше, чем была Белорусская военная прокуратура", - приводит слова генпрокурора издание "СБ. Беларусь сегодня".

Швед отметил, что планы по созданию военной прокуратуры обусловлены объективными причинами, в том числе обстановкой, которая сложилась вокруг Белоруссии. "Главой государства эти предложения изучены, дано поручение отдельно еще раз обсудить этот вопрос в узком кругу с руководителями соответствующих правоохранительных и других государственных органов", - сообщил генпрокурор.

Он проинформировал о том, что если будет принято решение о создании военной прокуратуры, военные прокуроры займутся исключительно надзором за соблюдением законности в войсках. "И решение об этом будет принято только по результатам дополнительного совещания у главы государства", - подчеркнул генпрокурор.

Ранее в ходе встречи со Шведом Лукашенко заявил о необходимости создания системы прокурорского надзора в вооруженных силах и других военизированных формированиях Белоруссии, в том числе МВД, КГБ, МЧС, Комитете госконтроля.

Военные прокуратуры по указу президента ликвидированы в Белоруссии с 1 сентября 2014 года. Полномочия по осуществлению надзора за исполнением законодательства в вооруженных силах и ряде других вооруженных формирований страны, которые ранее были возложены на Белорусскую военную прокуратуру и 11 межгарнизонных военных прокуратур, перешли к Генпрокуратуре и территориальным прокуратурам.