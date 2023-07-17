Глава МИД Мальдив исключил появление иностранной военной базы на островах республики

Абдулла Шахид напомнил, что это запрещено конституцией его страны

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июля. /ТАСС/. Глава МИД Мальдив Абдулла Шахид исключил возможность появления иностранной военной базы на территории островной республики, поскольку это запрещено конституцией страны. Об этом он заявил в интервью ТАСС в понедельник.

"Согласно нашей конституции, сейчас у нас не может быть никакой военной базы на Мальдивах", - сказал Шахид.

Он напомнил, что в конституцию Мальдивской Республики вносились соответствующие изменения в 1998 и 2008 годах. "Так что никаких предложений даже поступать не может", - подчеркнул Шахид.

На одном из атоллов Мальдив до 1976 года существовала база королевских британских ВВС. С того времени там сохранился аэродром, построенный британскими военными.

Согласно статье 251 конституции Мальдив, "никакая часть территории Мальдивских островов не может использоваться в иностранных военных целях".