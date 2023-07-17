Глава МИД Мальдив считает, что исчезновение его государства грозит гибелью всем странам

Абдулла Шахид заявил, что необходимо скоординированное сотрудничество на климатическом фронте

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июля. /ТАСС/. Глава МИД Мальдивской Республики Абдулла Шахид предупредил, что в случае исчезновения островного государства из-за изменения климата под угрозой гибели окажется весь мир. Об этом он заявил в интервью ТАСС в понедельник.

"Мы можем оказаться под водой, но тогда мощность штормов, скорость таяния ледников и опустынивания сделает эту планету непригодной для жизни для всех - не только для мальдивцев, но и для россиян. Поэтому нам необходимо скоординированное сотрудничество на климатическом фронте", - сказал Шахид.

Вместе с тем он добавил, что, будучи оптимистом, не верит, что его страна исчезнет. "Но единственный путь, чтобы этого не произошло, это действия всего международного сообщества. Мальдивы намерены следовать своему обещанию в отношении углеродной нейтральности, что означает, что как страна мы будем выделять меньше углерода. Раз маленькая страна может это сделать, то и большая страна должна быть в состоянии это сделать. Мы призываем крупные страны поступить так же", - сказал он.

Мальдивская Республика занимает более 1 тыс. коралловых островов в Индийском океане, из которых заселены чуть более 200. Большинство из них возвышаются над уровнем моря на 1 м. По разным прогнозам, в том числе Всемирного банка, поскольку повышение уровня моря может достичь от 10 до 100 см к 2100 году, Мальдивы могут оказаться под водой. К 2050 году 80% территории этой страны может стать непригодной для жизни из-за глобального потепления.