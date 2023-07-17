Мальдивы изучат вопрос о членстве в ШОС

Глава мальдивского МИД Абдулла Шахид сообщил, что власти его страны пока не отправляли запрос в организацию на полноправное участие

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июля. /ТАСС/. Мальдивы рассмотрят вопрос о полноправном членстве в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) после работы в этом объединении в качестве партнера по диалогу. Об этом в интервью ТАСС в понедельник сообщил глава мальдивского МИД Абдулла Шахид.

По его словам, власти страны пока не отправляли запрос в ШОС на полноправное участие. "На данный момент мы приняты в качестве партнера по диалогу, это произошло только в этом году. Как партнер по диалогу мы начинаем взаимодействовать, и по мере развития событий мы примем решение по этому поводу", - сказал министр.

"Мы хотим получить опыт и, основываясь на нем, затем примем решение. Возможно, в следующие пять лет мы попробуем заключить некоторые из новых соглашений", - добавил министр.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. В состав организации входят девять стран: Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Россия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.