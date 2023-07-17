У посольства России в Ереване проходит акция протеста с требованием деблокады Карабаха

Протестующие передали представителю посольства письмо, в котором изложена суть проблемы и требования

ЕРЕВАН, 17 июля. /ТАСС/. Акция протеста в поддержку жителей Нагорного Карабаха, на которой звучат требования разблокировать Лачинский коридор, проходит у здания российского посольства в Ереване. Демонстрацию в прямом эфире транслируют местные информационные порталы.

"С декабря Азербайджан заблокировал дорогу жизни и более 120 тыс. жителей Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской республики - прим. ТАСС) находятся в блокаде. Магазины полностью опустели. Нет медикаментов. Азербайджан отключил подачу света и газа. Арцах не будет в составе Азербайджана. На кону жизни людей. Мы требуем разблокировать коридор", - заявил в эфире один из протестующих.

Участники акции передали представителю посольства РФ письмо, в котором изложена суть проблемы и требования митингующих. Ранее аналогичная демонстрация прошла у здания представительства ООН в Ереване.

Выступая 16 июня на заседании правительства, армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Азербайджан полностью перекрыл Лачинский коридор для доставки гуманитарных грузов в Нагорный Карабах. В регионе на грани гуманитарной катастрофы находятся 120 тыс. человек. Затруднена работа международных организаций, в том числе Международного комитета Красного Креста.