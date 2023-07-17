МВД Приднестровья сообщило о смерти лидера оппозиции непризнанной республики Хоржана

В ведомстве заявили, труп Олега Хоржана обнаружила его жена в их частном доме в селе Суклея, тело находилось рядом с открытым сейфом

КИШИНЕВ, 17 июля. /ТАСС/. МВД Приднестровья сообщило о насильственной смерти лидера Союза оппозиционных сил непризнанной республики Олега Хоржана.

"Обнаружен труп Хоржана Олега Олеговича с признаками насильственной смерти", - проинформировало ведомство в Telegram-канале.

В МВД уточнили, труп Хоржана обнаружила его жена в их частном доме в селе Суклея, тело находилось рядом с открытым сейфом. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, возбуждено уголовное дело.

В 2018 году Хоржан был приговорен к четырем годам лишения свободы за организацию несанкционированных митингов и публичных оскорблениях в отношении представителей власти. В 2022 году он вышел на свободу.