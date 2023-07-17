Экспертиза выявила серьезные повреждения конструкций двух основных мостов Киева

Речь о мостах имени Патона и Метро

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Комиссия по проверке мостовых сооружений зафиксировала серьезные повреждения моста имени Патона и моста Метро в Киеве. Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

14 июля глава ведомства Александр Кубраков по итогам заседания комиссии заявил, что около 10% мостов страны находятся в аварийном состоянии, в том числе два моста в украинской столице.

"Объектами осмотра стали мост имени Е. Патона и мост Метро (метромост - прим. ТАСС) в Киеве. Эксперты провели визуальный осмотр объектов, зафиксировали на видео и фото наиболее критические повреждения мостов", - говорится в сообщении на сайте министерства. Отмечается, что в ходе визуального осмотра специалисты зафиксировали сквозную коррозию балок, разрушение бетона и трещины в опорах мостов.

В Киеве построены семь автомобильных мостов. Мост Патона был открыт в 1953 году и является старейшим автомобильным мостом украинской столицы. Метромост был построен в 1965 году.