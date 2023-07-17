WSJ: у ЕС нет реалистичного плана приема Украины в свой состав

По данным газеты, если Киев и войдет в состав Евросоюза, то произойдет это только через несколько лет

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Страны - члены Евросоюза (ЕС) не смогли подготовить реалистичный план приема Украины в ЕС. Такое мнение выразила в понедельник газета The Wall Street Journal (WSJ).

"Существует распространенное мнение, что вступление Украины в ЕС является геополитическим обязательством, однако это не означает, что оно [вступление] произойдет. Реалистичного плана нет", - заявил изданию руководитель Европейского политического центра Фабиан Цулег. Если Киев и войдет в состав Евросоюза, то произойдет это только через несколько лет, считает газета.

Как напоминает WSJ, сейчас все члены Евросоюза перечисляют взносы в общий бюджет, наименее развитые государства получают из него субсидии, многократно превышающие взносы. Вступление Украины может кардинально изменить этот механизм. "Вся архитектура ЕС должна измениться, если мы хотим интегрировать в нее такую большую страну, как Украина. Придется изменить всю систему субсидий, которая является самой привлекательной чертой ЕС", - рассказал WSJ политолог Немецкого общества внешней политики Штефан Майстер.

По данным издания, в кулуарах саммита ЕС, который состоялся 29-30 июня в Брюсселе, лидеры 10 европейских государств, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Нидерландов Марка Рютте и канцлера ФРГ Олафа Шольца, провели неформальную встречу, обсудив перспективы интеграции Киева. Дипломаты, знакомые с ходом дискуссии, сообщили, что страны - члены не хотят вносить изменения в основополагающие договоры Евросоюза и настроены в ближайшие годы обеспечить прием новых государств в сообщество. Первым шагом станут переговоры ЕС по новому многолетнему бюджетному пакету в 2025 году. Газета считает, что невозможность урегулирования проблем в сфере финансирования, управления и механизмов расширения ЕС может поставить крест на идее присоединения Киева.

28 февраля 2022 года Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. 23 июня того же года главы государств и правительств стран - членов сообщества приняли решение предоставить ей и Молдавии статус кандидатов. Сроки начала переговоров о приеме Украины в ЕС еще не определены. Согласно оценке Еврокомиссии, Киев пока выполнил лишь два из семи условий. Очередной доклад ЕК о ходе этого процесса должен быть представлен в октябре.