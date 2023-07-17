Дело по обвинению Януковича в "захвате власти" в 2010 году передали в суд

По версии следствия, экс-президент страны и замминистра юстиции "неконституционным способом вернули в действие Конституцию Украины от 28 июня 1996 года, что привело к незаконному увеличению властных полномочий бывшего президента Украины"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины передало в суд дело по обвинению экс-президента страны (2010-2014) Виктора Януковича в захвате власти в 2010 году.

"В суд направлен обвинительный акт в отношении Януковича и экс-заместителя министра юстиции Украины из-за захвата государственной власти в 2010 году", - говорится в сообщении ГБР в Telegram-канале. По данным украинских СМИ, речь идет о Владимире Богатыре, занимавшем тогда пост замглавы Минюста.

ГБР отмечает, что следствие было завершено еще в июле 2022 года, однако все процессуальные действия проводились по заочной процедуре "в связи с длительным сокрытием бывших чиновников от органов следствия и суда". По версии следствия, Янукович и замминистра юстиции "неконституционным способом вернули в действие Конституцию Украины от 28 июня 1996 года, что привело к незаконному увеличению властных полномочий бывшего президента Украины".

После государственного переворота на Украине в 2014 году Янукович покинул страну. Украинская прокуратура возбудила против него несколько уголовных дел, по которым вынесено множество постановлений о заочном аресте. 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в госизмене и приговорил к 13 годам тюрьмы. Среди прочих против него открыты дела по обвинениям в "подстрекательстве военнослужащих к дезертирству" в 2014 году, в "незаконном пересечении госграницы" в 2014 году, стрельбе на "майдане" в феврале 2014 года, а также в "завладении землями лесного фонда".