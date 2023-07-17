В партии Зеленского предупредили, что Рада готовит ограничения для местных властей

Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что делает "последнее предупреждение" региональным чиновникам в связи с недовольством общества из-за расходования средств

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Украинские депутаты обсуждают идею ограничить право местных властей распоряжаться финансовыми средствами. Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что делает "последнее предупреждение" региональным чиновникам в связи с недовольством общества из-за расходования средств.

"Мы в парламенте активно обсуждаем идею ограничения [права региональных властей] распоряжаться <...> средствами, но останавливает нас лишь то, что мы знаем: когда мы это сделаем, вы начнете громко кричать о нападении на децентрализацию, что власть атакует местное самоуправление", - написал он в Telegram-канале, обращаясь к руководителям городов и региональным чиновникам, ответственным за закупки.

Арахамия предложил считать его запись последним предупреждением. "Если вы не остановитесь, не прекратите тратить деньги на предметы не первой необходимости, <...> то парламент внесет законодательные ограничения на период военного положения", - подчеркнул он. По словам политика, в обществе назревает очень серьезное недовольство.

По данным украинских СМИ, Арахамия отреагировал на информацию о тендерах в системе госзакупок Prozorro. Ранее сообщалось, что чиновники столицы закупили для укрытий в учебных заведениях высокотехнологичные овощерезки и сковородки, а также барабаны для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог более чем на 3,5 млн гривен (около $95 тыс.), власти города Киверцы на Волыни решили выделить 145 млн гривен ($3,9 млн) на ремонт стадиона, а в центре Киева на улице Богдана Хмельницкого идет перекладывание брусчатки.

На протяжении последнего времени трения между центральной и местной властью на Украине возникали неоднократно. После скандала вокруг убежищ в столице Киевский горсовет обратился к президенту и парламенту с требованием соблюдать конституционные гарантии прав местной власти, а мэр Виталий Кличко обвинил руководство страны в стремлении к чрезмерной централизации власти. Кроме того, Кличко заявлял о притеснении местной власти в случае ареста мэра Одессы, а также вступался за отстраненного от должности мэра Чернигова.