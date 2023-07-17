Молдавия предложила совместно расследовать смерть оппозиционера в Приднестровье

Бюро по реинтеграции при правительстве страны проинформировало также о начале расследования правоохранительными органами республики

КИШИНЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Правительство Молдавии предлагает создать совместную комиссию для расследования причин и обстоятельств смерти лидера Союза оппозиционных сил непризнанного Приднестровья Олега Хоржана.

"Предлагаем создать нейтральную следственную комиссию под эгидой миссии ОБСЕ в Молдавии для посещения места происшествия с целью независимого расследования обстоятельств этого трагического события", - сообщила пресс-служба бюро по реинтеграции при правительстве страны. Бюро проинформировало также о начале расследования правоохранительными органами Молдавии.

По данным МВД Приднестровья, тело Хоржана с признаками насильственной смерти обнаружила в понедельник его жена в их частном доме в селе Суклея. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, возбуждено уголовное дело.

В 2018 году Хоржан был приговорен к четырем годам лишения свободы за организацию несанкционированных митингов и публичные оскорбления представителей власти. В 2022 году он вышел на свободу.