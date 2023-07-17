17 июля, 12:44

Новый глава МВД Молдавии, министры образования и инфраструктуры вступили в должность

Адриана Ефроса, Дана Перчуна и Андрея Спыну привели к присяге в присутствии президента страны Майи Санду и премьер-министра Дорина Речана

КИШИНЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Новый глава МВД Молдавии Адриан Ефрос, министры образования Дан Перчун и инфраструктуры Андрей Спыну вступили в должность. Как передает корреспондент ТАСС, они приведены к присяге в присутствии президента страны Майи Санду и премьер-министра Дорина Речана.

Полковник Генерального штаба Национальной армии Молдавии Ефрос сменил на этом посту Анну Ревенко, а бывший вице-премьер-министр - министр экономики Спыну - Лилию Дабижу. Бывший депутат парламента от правящей Партии действия и солидарности Перчун заменил Анатолия Топалэ. Об уходе в отставку трех министров сообщил на прошлой неделе Речан.

Топалэ и Ревенко входили в состав прежнего правительства во главе с Натальей Гаврилицей, которое было сформировано в августе 2021 года и ушло в отставку в феврале нынешнего года на фоне массовых акций протеста оппозиции. Дабижа стала министром в новом кабинете, который сформировал Речан. 

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