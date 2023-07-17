ЕС и Латинская Америка не сходятся в формулировках по Украине в итоговом документе саммита

По данным Bloomberg, Евросоюз хочет, чтобы в документе содержалось осуждение конфликта на Украине и выдвигались требования "о полном и безоговорочном выводе" российских войск

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Лидеры стран Евросоюза и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) не могут прийти к общей формулировке раздела по Украине в итоговом документе саммита ЕС - СЕЛАК, который проходит в Брюсселе 17-18 июля. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект заявления.

По его данным, содержание раздела, посвященного украинской проблематике, вызывает разногласия европейских и латиноамериканских дипломатов. ЕС хочет, чтобы в документе содержалось решительное осуждение конфликта на Украине и выдвигались требования "о полном и безоговорочном выводе" российских войск.

Страны Латинской Америки, в свою очередь, предпочитают "выражать обеспокоенность" по поводу конфликта и поддерживать усилия по немедленному прекращению боевых действий, указано в проекте заявления.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещали вести работу со всеми странами мира без исключения и требовать от них выражения "четкой позиции в отношении российской войны на Украине и подъема Китая". Участники саммита ЕС 29-30 июня поручили внешнеполитической службе ЕС заниматься "санкционной дипломатией" - добиваться от государств поддержки антироссийских запретительных мер.