Нетаньяху назвал неприемлемым отказ противников судебной реформы Израиля от службы в армии

Правительство страны откажется рассматривать подобные отказы резервистов

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июля. /ТАСС/. Правительство Израиля откажется рассматривать отказы резервистов от службы в армии в знак протеста против судебной реформы, так как это противоречит закону и ставит под угрозу безопасность граждан еврейского государства. С таким предупреждением выступил в понедельник премьер-министр Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании кабмина.

"Подстрекательство к отказу от [воинской] службы и сам отказ от службы противоречат демократии и закону. Отказ служить ставит под угрозу безопасность каждого гражданина Израиля. Правительство не примет отказа служить", - приводит канцелярия премьера его слова. "Правительство примет меры против этого (отказа резервистов служить - прим. ТАСС) и предпримет все необходимые шаги для обеспечения безопасности и будущего [Израиля]", - добавил он.

По данным газеты The Times of Israel, многие израильтяне в последние месяцы грозили отказаться от добровольной службы в резерве армии, если правительство реализует план судебной реформы. В марте министр обороны Йоав Галант публично выступил за приостановку реформы и был отправлен в отставку. Это решение Нетаньяху вызвало новую волну массовых протестов по всей стране, а профсоюзы объявили всеобщую забастовку. В конце марта премьер решил отложить утверждение реформы как минимум до лета, а в апреле заявил, что глава Минобороны сохранит свою должность. В июле кабмин возобновил шаги в парламенте по продвижению изменений в судебной системе, один из законопроектов был утвержден Кнессетом в первом чтении.

Нынешнее правительство Нетаньяху было сформировано в Израиле в конце 2022 года и в январе 2023 года выдвинуло проект реформы судебной системы страны, предусматривающий ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти права контролировать отбор судей. Этот план сразу вызвал ожесточенные протесты оппозиции, по мнению которой реформа в представленном виде подорвет основы демократии.

Еженедельное заседание кабмина было перенесено с 16 июля на 17 июля из-за плохого самочувствия и временной госпитализации премьера 15 июля. В понедельник Нетаньяху заверил членов правительства, что чувствует себя "превосходно".