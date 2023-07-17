17 июля, 13:21
Военная операция на Украине

Reuters: эмиссар США в ходе визита на Украину объявит о выделении помощи на $500 млн

По данным агентства, меры включают в себя поддержку перемещенных лиц и других людей, которые были каким-либо образом затронуты конфликтом

ТАСС, 17 июля. Руководитель Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр объявит в понедельник во время поездки на Украину о выделении гуманитарной помощи на сумму более $500 млн. Об этом со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении заявление сообщило агентство Reuters.

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По его данным, меры включают в себя поддержку перемещенных лиц и других людей, которые были каким-либо образом затронуты конфликтом на Украине. Речь идет, в частности, о предоставлении продовольствия, медицинского обслуживания и доступа к питьевой воде. Помощь будет осуществляться через ООН и партнерские неправительственные структуры.

Согласно заявлению, США "по-прежнему привержены оказанию жизненно необходимой помощи тем, кто в ней больше всего нуждается".

Пауэр также намерена провести встречи с местными фермерами, представителями энергетической отрасли и группами реагирования на чрезвычайные ситуации. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
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