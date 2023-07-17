СМИ: на западе Афганистана талибы запретили таксистам возить женщин без чадры

Водителям грозит лишение свободы за оказание услуг женщинам без накидки, сообщила газета Hasht-e Subh

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Сторонники захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) запретили таксистам в городе Герат, расположенном на западе страны, перевозить женщин без чадры - накидки, закрывающей фигуру с головы до ног. Об этом сообщила газета Hasht-e Subh со ссылкой на местные источники.

По их информации, представители "Талибана" установили контрольно-пропускные пункты в Герате и предупредили водителей такси, что отныне те не имеют права перевозить женщин без чадры. За оказание услуг женщинам без накидки водителям грозит лишение свободы.

Представители местной администрации, назначенные талибами, пока не прокомментировали эту информацию.

Как отмечает издание, некоторые женщины в Герате также подтвердили, что таксисты теперь отказываются перевозить их без чадры, несмотря на то, что на них были надеты хиджаб или паранджа (накидка, закрывающая все тело женщины, включая лицо, которое находится за сетчатым экраном). По информации Hasht-e Subh, представители "Талибана" в городе уже неделю задерживают женщин и девушек без чадры.

4 июля издание сообщило, что правительство талибов запретит работу женских салонов красоты с 25 июля. Представитель министерства исламского призыва при правительстве талибов Акиф Мухаджир объяснил это решение тем, что "в условиях неблагоприятной экономической ситуации" затраты афганцев на салоны красоты являются расточительством. Кроме того, по его мнению, некоторые процедуры, практикуемые в таких салонах, "противоречат шариату".