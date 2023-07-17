Прокуратура Вьетнама предложила меры наказания по делу о коррупции при вывозных рейсах

Она требует смертного приговора и лишения свободы на сроки от 2 до 20 лет для фигурантов соответствующего дела

ХАНОЙ, 17 июля. /ТАСС/. Верховная народная прокуратура Вьетнама требует смертного приговора и лишения свободы на сроки от 2 до 20 лет для фигурантов дела о вывозных рейсах. Об этом представитель прокуратуры заявил в понедельник в Народном суде Ханоя, который рассматривает дело о коррупции при организации репатриационных авиарейсов из-за рубежа для граждан Вьетнама в разгар пандемии COVID-19.

Прокуратура настаивает на вынесении смертного приговора за получение взяток бывшему секретарю заместителя министра здравоохранения Фам Чунг Киену. Еще 20 подсудимых, обвиняемых в получении взяток и злоупотреблении служебным положением, среди которых бывший заместитель министра иностранных дел То Ань Зунг, бывший директор консульского департамента МИД Нгуен Тхи Хыонг Лан, ее заместитель До Хоанг Тунг, бывший заместитель директора иммиграционного департамента министерства общественной безопасности Чан Ван Зы и бывший сотрудник этого же департамента Ву Ань Туан, прокуратура требует приговорить к лишению свободы на сроки от 2 до 20 лет.

Для 23 других фигурантов этого дела, привлеченных к уголовной ответственности за дачу взяток, прокуратура предложила меру наказания в виде лишения свободы на сроки до 12 лет.

Расследование масштабных нарушений при осуществлении программы репатриационных рейсов вьетнамские правоохранительные органы вели с января 2022 года. В число более 50 обвиняемых входят бывшие высокопоставленные чиновники аппарата правительства, министерств иностранных дел, здравоохранения, транспорта, общественной безопасности, сотрудники провинциальных администраций, а также представители бизнеса, участвовавшие в подготовке вывозных авиарейсов.

Согласно официальным данным, в период с февраля 2020 по конец 2021 года вьетнамские власти организовали более 1 тыс. спецрейсов для доставки домой свыше 240 тыс. местных граждан из 60 стран и территорий.