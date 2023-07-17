Лидер партии "Движение вперед" остается кандидатом в премьеры Таиланда от коалиции

Парламент страны ранее не утвердил Питу Лимчароенрата на пост премьер-министра

БАНГКОК, 17 июля. /ТАСС/. Лидер левоцентристской партии "Движение вперед" Пита Лимчароенрат остается единственным кандидатом на пост премьер-министра Таиланда от коалиции из восьми партий в преддверии назначенного на 19 июля совместного заседания Палаты представителей и Сената Национальной ассамблеи (парламента), в ходе которого его кандидатура будет рассмотрена во второй раз. Об этом в понедельник сообщил телеканал Thai PBS.

Лимчароенрат вновь заявил о намерении добиться исключения из уголовного кодекса 112-й статьи, которая предусматривает наказание за оскорбление монархии в виде тюремного заключения на срок от 3 до 15 лет. Эта инициатива вызвала серьезный раскол в политическом истеблишменте Таиланда, где король является самой почитаемой фигурой в стране. Он также пообещал внести в конституцию поправку, чтобы лишить сенаторов права голоса при утверждении нового главы правительства.

Парламент Таиланда на совместном заседании 13 июля не утвердил Лимчароенрата на пост премьер-министра. Лидеру Движения вперед необходимо было заручиться простым большинством в 376 голосов двухпалатной 750-местной Национальной ассамблеи, чтобы возглавить правительство Таиланда. Его поддержали 324 законодателя, 182 выступили против, воздержались 199. Некоторые члены Национальной ассамблеи, в основном сенаторы, не принимали участия в голосовании.

В случае необходимости, если 19 июля премьер так и не будет утвержден, еще одно голосование состоится 20 июля. Местные СМИ отмечают, что для Лимчароенрата вторая попытка стать премьером будет последней. Если ему вновь не удастся получить достаточной поддержки, то право выдвижения новой кандидатуры может быть предложено главному партнеру Движения вперед по коалиции - партии "Для тайцев".

Выборы в Таиланде

Движение вперед по итогам прошедших 14 мая парламентских выборов получило 151 депутатское кресло в 500-местной Палате представителей. Другой представитель оппозиции в лице партии "Для тайцев" смог провести в парламент 141 депутата. Эти две политические силы договорились сформировать коалиционное ядро, к которому примкнули менее крупные игроки, а именно: "Тайцы строят Таиланд", Таиландская либеральная партия, Национальная партия, Партия справедливости, "Новая общественная сила" и "Объединение сил ради Таиланда".

Несмотря на то, что коалиция из восьми партий контролирует 313 депутатских кресел в Палате представителей, согласно конституции, она не сможет утвердить Лимчароенрата или любого другого кандидата премьером без частичной поддержки 250-местного Сената. Большая часть сенаторов была назначена Национальным советом по поддержанию мира и порядка, учрежденным после военного переворота в мае 2014 года и распущенным в июле 2019 года. Многие из сенаторов не разделяют политических предпочтений вышедших на первые роли оппозиционных сил. По конституции 2017 года сенаторы имеют право выбирать нового главу правительства вместе с членами нижней палаты из списка кандидатов, предложенных партиями.