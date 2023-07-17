ИМО получила письмо от РФ об отзыве гарантий безопасности судоходства в Черном море

Согласно Reuters, Россия заявила, что "необходимые действия и ответные меры по нейтрализации угроз со стороны киевского режима в этом районе будут приняты"

ЛОНДОН, 17 июля. /ТАСС/. Международная морская организация ООН (ИМО) получила письмо от властей РФ об отзыве гарантий безопасности судоходства после прекращения действия черноморской зерновой инициативы. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на выдержки из текста документа.

В нем говорится, что "гарантии безопасности навигации, выданные российской стороной, будут отменены". Кроме того, согласно Reuters, РФ заявила, что "необходимые действия и ответные меры по нейтрализации угроз со стороны киевского режима в этом районе будут приняты".