17 июля, 14:10

Йеллен заявила Джентилони о необходимости сохранения мощной поддержки Украины

Министр финансов США также затронула тему эволюции многосторонних банков развития и международного налогообложения

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила на встрече с еврокомиссаром по вопросам экономики Паоло Джентилони о необходимости сохранения мощной поддержки Украины. Об этом говорится в сообщении для печати Минфина США, которое было распространено по итогам переговоров Йеллен и Джентилони в понедельник на полях совещания министров финансов и управляющих центральных банков стран Группы двадцати (G20) в Гандинагаре (Индия).

"Министр Йеллен обсудила [с Джентилони] необходимость сохранять мощную экономическую и бюджетную поддержку Украины и приветствовала недавнее предложение о помощи Украине, рассчитанное на несколько лет", - отмечается в заявлении. Детали в нем не приводятся.

"Кроме того, министр Йеллен затронула тему эволюции многосторонних банков развития и международного налогообложения", - уточнили в Минфине. 

Теги:
УкраинаСШАЙеллен, ДжанетДжентилони, Паоло
© Информационное агентство ТАСС
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